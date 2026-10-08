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Quando un'idea di sinistra per riconoscere il 7 ottobre?
8 OTT 26
Foto Ap via LaPresse
7 ottobre;
7 ottobre;
7 ottobre;
7 ottobre.
7 ottobre;
7 ottobre;
7 ottobre.
Non appena Netanyahu avrà rivinto le elezioni, perché state certi che le rivincerà, troveremmo opportuno che le nostre signore Foa e i nostri signori Gad, meritoriamente sensibili ai destini di Gaza e Cisgiordania, tirassero fuori un’ideuzza di sinistra, sempre meglio se passabile, affinché a Israele, da sempre un popolaccio da distruggere, potesse essere riconosciuto il diritto a girare il calendario dal 7 ottobre all’8.
Se poi l’idea fosse fantastica, anche fino al 9.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.