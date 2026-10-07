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L'onorevole Conte volendo potrebbe informarsi sulla peste in Russia
Gli direbbero che la diffusione, in Russia, era provata alla grande già dai tempi di papà Putin. Vero. E’ che oggi, oltre alla prova vecchia, c’è una provetta nuova
7 OTT 26
Foto Ansa
L’onorevole Conte, forse troppo infoiato di sé , sembra ficcarsi senza rendersi conto nel clima glorioso della battaglia di fine anni Settanta per i missili SS 20 di Leonid Breznev, quel vecchio liberale alla guida dell’Urss che avrebbe spianato volentieri l’Europa. Faccia come crede, il compagno Conte, ma volendo potrebbe informarsi. Gli direbbero che la diffusione della peste, in Russia, era provata alla grande già dai tempi di papà Putin. Vero. E’ che oggi, oltre alla prova vecchia, c’è una provetta nuova.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.