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La matematica impossibile del campo largo: quanto vale davvero uno?

Sulla guerra e sull’Ucraina Schlein e Conte fanno i conti con frazioni, maggioranze e compromessi. La ricerca dell’uno che possa finalmente valere qualcosa

di
Andrea Marcenaro
6 OTT 26
Immagine di La matematica impossibile del campo largo: quanto vale davvero uno?

Giuseppe Conte e Elly Schlein (Mauro Scrobogna/LaPresse)

Si avvicina la guerra mondiale. La nostra sinistra ne discute: uno vale uno? Varrà due? Potrà mai contare tre e quattordici? La signora Schlein, a conclusione di conti rimuginati per anni, sostiene che se prima sì, da adesso no: uno non varrà più uno. E Conte, avendoci riflettuto due decenni, ha concluso che uno, in effetti, tecnicamente non varrebbe uno; lo varrebbe però se quello stesso uno, ma uno di governo, s’impegnasse tre quarti per la Russia e un quinto per l’Ucraina. Nel qual caso, potrebbe valere fino a quattro. Marameo, replica la signora svizzera neoappassionata di numeri primi: dobbiamo metterci d’accordo che uno, del quale sono certa che significhi uno, può valere al massimo uno e mezzo. Volendo intendere, se possiamo permetterci, che il patto di governo per scegliere l’Uno deve prevedere al massimo un uno diviso esattamente in due: tre quarti alla Russia, un quarto a Kyiv. Eppure, sulla solidarietà concreta all’Ucraina stessa, che varrà anche meno di uno ma certo più di un terzo, per Schlein la Pasionaria non ci piove: beneficerà di mozioni nei consigli di quartiere, di bandiere sui municipi illuminati a giorno e in aggiunta, se non proprio armi o soldi, pacchi su pacchi di Gratta e Vinci: è la casamatta padano-svizzera della dignità meridionale di noialtri, figli di Bettini e Bonaccini. Mentre a destra, cioè, il confronto fa pena, sta aprendosi a sinistra un ventaglio di novità tra il responsabile e il pirotecnico. Se i due leader in uno riusciranno a appiccicarne mezzo, non potremmo non votarlo.

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Andrea Marcenaro

E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.