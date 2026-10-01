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Facciamo luce sulla gamba ferita di Garibaldi
Si può comunque riaprire un fascicolo per correttezza, chissà che il generale non sia passato anche per Garlasco
1 OTT 26
Foto ANSA
Un comunicato congiunto dei magistrati di Calatafimi e di Garlasco conferma che una gamba di Garibaldi venne effettivamente ferita. Si riapre comunque il fascicolo per capire finalmente se si fosse trattato della destra o della sinistra. Indagando cioè su chi, per la bellezza di oltre centocinquant’anni, abbia potuto tenere nascoste le impronte degli stivali del generale, così come delle ciabatte di Anita, allorché l’Eroe, già noto in Italia per aver dormito dovunque e confortato per di più dall’assenza dei Ris, si fermò anche a Garlasco per un giretto in bici.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.