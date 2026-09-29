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La bestemmia antipacifista di Michele Serra

“Debolezza non è una parola rassicurante, mai. È una parola che introduce alla dipendenza, alla manipolabilità, alla vulnerabilità”, scrive il giornalista. Che gliel'abbia suggerito un noto genocida di Gerusalemme?

di
Andrea Marcenaro
29 SET 26
Immagine di La bestemmia antipacifista di Michele Serra

Foto ANSA

“Debolezza non è una parola rassicurante, mai. È una parola che introduce alla dipendenza, alla manipolabilità, alla vulnerabilità”. Che sembrerebbe una saggia considerazione. Poi, chissà se è vera. Ma siamo diventati curiosi di sapere, a questo punto, se una simile bestemmia antipacifista di fatto, anti Onu, anti propal, antiprogressista, disumana, retrograda, oscurantista e al limite antipapale, Michele Serra l’abbia pensata da solo, col supporto fast-fashion di una ragazzona svizzera, o se glie l’abbia suggerita un noto genocida di Gerusalemme che la pensa come lui.

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Andrea Marcenaro

E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.