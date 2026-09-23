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C'è chi apprezza l’inimitabile pochette di Giuseppe Conte
23 SET 26
Il ragionamento, volgare in apparenza, poi scavando pure peggio, barcolla nel difficile equilibrio tra politica e vita reale. Andando al sodo: gli unici che apprezzano l’inimitabile pochette di Peppino Conte, la quale fotografa al millesimo il suo modo di sentire, di ragionare e di campare, sembrerebbero alla fin fine due esseri umani, Bonaccini e Schlein. Affratellati a due arbusti già molto evoluti come gli onorevoli Bonelli e Fratoianni. Ecco. Per quanto riguarda i primati che intendono affidarsi alle erezioni (gli amici evoluti ci arriveranno fra tre millenni massimo), da tempo immemorabile la regola prevede ardente passione tra i contraenti praticando se no, il maschio col lino nel taschino, una sveltina con la contadinella di passaggio e sostituendo la nobile erre di erezione con una elle qualsiasi. In questi casi rari, i tipi con pochette e fidanzata svizzera se la godevano affidando causa e casato alla discendenza successiva.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.