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Nell'attesa di un ct per la Nazionale, sopravviene la nostalgia
28 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 10:40
Foto LaPresse
L’allenatore della Nazionale da nominare ora, in questo pieno d’ansia. E la nostalgia che allora sopravviene. Quando i bambini sognavano le loro 11 magliette per menarsi come bufali. Quando rotolavano a terra finto-morti per imbrogliarsi sui rigori come vecchi croupier di Las Vegas. Quando la Marcia Perugia-Assisi veniva aperta dai compagni fraticelli con lo striscione più sano e più lungimirante: “Diamogli 22 palloni, così la smettono di litigare”.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.