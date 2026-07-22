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I colpi alle spalle dei fuorilegge e degli uomini di legge

Il modo stesso in cui si colpisce a casaccio alla schiena varia in maniera radicale che si tratti di Roggero o del dottore Gratteri

di
Andrea Marcenaro
22 LUG 26
Immagine di I colpi alle spalle dei fuorilegge e degli uomini di legge

Nicola Gratteri ospite a Otto e Mezzo (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Il cibo non è più quello di una volta, l’educazione non è più quella di una volta, il calcio non è più quello di una volta, la televisione non è più quella di una volta, Trastevere non ne parliamo, e il modo stesso in cui si colpisce a casaccio alla schiena varia in maniera radicale a seconda che si tratti del vannacciano Mario Roggero, clamorosamente nemico della legge, o dello stimabilissimo dottore Nicola Gratteri, immarcescibile personificazione della legge stessa.

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Andrea Marcenaro

E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.