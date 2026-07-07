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Rep e l'inchiesta che non ti aspetti sul Mondiale
7 LUG 26
ANSA
Inchiesta giornalistica come se ne facevano una volta: i loschi giri d’affari, la drammatica epidemia del malcostume che ci avviluppa con le sue ventose. L’ultima, ha avuto il coraggio di sviscerarla Repubblica: chi guadagna davvero dalla Coppa del Mondo di calcio? Svegliatevi, cittadini, ci hanno fatto sapere: è il pubblico che paga, ma è la Fifa che incassa. Perché è nei luoghi più impensabili che si annida ormai l’avariato. Vai per esempio a comprare due ciliegie: tu le paghi e ci guadagna il fruttarolo.
E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.