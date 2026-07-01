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Una Giorgia Meloni rimasta integralmente radical

di
Andrea Marcenaro
1 LUG 26
Immagine di Una Giorgia Meloni rimasta integralmente radical

Foto LaPresse

“Il generale Vannacci, a questo punto, deve smetterla di fare l’oppositore e cominciare finalmente a tirar fuori gli attributi”. Ragioni da vendere, per tratteggiare l’anima di una Giorgia Meloni rimasta integralmente radical. Roba che deborda, perfino. Quanto allo chic, che poi Dio ringrazi lei o perdoni noi, manco gli attributi di sua sorella.

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Andrea Marcenaro

E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.