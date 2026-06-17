RubricheAndrea's version
•
Piace a tutti la pace universale, piace pure a me
17 GIU 26
Foto Ansa
Questa la notizia: “La Svizzera chiede alla Francia di pagare i costi per la sicurezza del G7”. Questo il commento: “La pace, la pace, la pace e la pace. Piace a tutti la pace universale, piace pure a me. Solo piacerebbe sapere se gli ultimi pacifisti di Zurigo userebbero gli ultimi coltellini svizzeri per segare le gole agli ultimi banchieri ebrei”.
E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.