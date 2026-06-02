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Elly Marley, leader della sinistra utopista
Raro caso d’incoronamento, pazienza se alla rovescia, di un sogno giovanile
2 GIU 26
Foto LaPresse
“Non voglio combattere nessuno con nessuna arma; non devo combattere per i miei diritti, i miei diritti devono venire a me”. Quando lo sentimmo dire da Bob Marley eravamo sui 18 anni e il nostro cuore palpitò. Ora, alla vigilia degli 80, sentiamo confermare da Elly Schlein: “Andremo noi verso il nostro popolo, non aspetteremo che lui venga a noi”. Raro caso d’incoronamento, pazienza se alla rovescia, di un sogno giovanile. Da troppi anni aspettavamo l’arrivo di una leader della sinistra utopista, tipo noi, capace di farsi più canne del re del reggae.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.