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Altro che Abramo, restano ancora i Patti di Allah

Ci si interroga sul perché Netanyahu, Lucifero nostro, non dia vita almeno a un’alleanza tattica con l’agostiniano Leone XIV per genocidiare, minimo, quei trumpiani cazzari della Casa Bianca

di
Andrea Marcenaro
27 MAG 26
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Foto LaPresse

Questa non è la voce della maggioranza e non risuona dalla strada ampia, piuttosto da un vicolo cieco senza voce, dalla pancia di un fazioso il quale, grazie al sionismo, tifa con tutto il cuore affinché gli ebrei difendano il motivo stesso della loro resurrezione. Di una comunità, per capirci, partorita dal genocidio rimpianto adesso da troppi nostri disgraziati ragazzi, cui venne imposto di fondare uno stato a difesa. Immediatamente schiacciato. Onu o non Onu, regole o meno, Urss o piuttosto, da ottant’anni di guerra araba che non prevedeva né prevede pace. Apertamente genocida, si potrebbe perfino affermare. Altro che Abramo, perciò, restano ancora i Patti di Allah. Per questo, dal vicolo cieco, ci s’interroga sul perché Netanyahu, Lucifero nostro, non dia vita almeno a un’alleanza tattica con l’agostiniano Leone XIV per genocidiare, minimo, quei trumpiani cazzari della Casa Bianca.

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Andrea Marcenaro

E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.