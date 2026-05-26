Non mi vengono in mente appellativi lusinghieri per Natangelo
Mi sono imbattuto, sul Fatto di sabato, in una vignetta dove veniva raffigurato il famigerato cancello di Aushwitz, al posto del lavoro che rende liberi, una nuova e molto faceta scritta: “Welcome to Israel!”. Miserabile mi sembra l'unico modo appropriato di rivolgermi al vignettista
Foto LaPresse
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.