di Andrea Marcenaro
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Vecchie e Nuove Saponette
Viva sempre il 25 Aprile unitario, viva la sua memoria, ci si rivede tutti in piazza il 1° maggio. Linea allo studio
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28 APR 26
Foto LaPresse
Era nell’aria che stesse bussando alla porta un 25 Aprile entusiasmante, unitario. Sponsorizzato da una ventina almeno di associazioni democratiche: Askatasuna , Anpi, Coop, Cgil, Pd, un pensatore progressista estratto a sorte tra Repubblica e Corriere, un pezzo dei Tg1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, il vertice della rinfrescata Biennale di Venezia, poi con la partecipazione delle Nuove Saponette, ancora attese a un secolo di distanza dal clamoroso successo di marketing di una vecchia azienda tedesca che i confezionava i propri detergenti ad Auschwitz. Banali saponette, si diceva, ricordate nei cortei di sabato scorso dall’attesa rilettura resistenziale che ha ficcato nel forno le brigate ebraiche. E stop. Qui Roma, qui Normale di Pisa, qui Bocconi di Milano (studenti e professori uniti contro il genocidio), qui Genova antisionista, qui Aosta antisionista, qui Napoli antisemita, qui Brindisi, Palermo, Cefalù, Torino e Rocca di Sotto (provincia di Teheran) tutte soltanto antinetanyahu, qui dove cazzo vi pare e viva sempre il 25 aprile unitario, viva la sua memoria, ci si rivede tutti in piazza il 1° maggio. Linea allo studio.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.
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