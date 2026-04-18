di Andrea Marcenaro
Andrea's version
•
Le piaghe morali sono rimaste quelle antiche
Forse il signor procuratore Gratteri si è preso una pausa di riflessione per dedicare tutto sé stesso al suo primo esame di Giurisprudenza
di
18 APR 26
Foto LaPresse
Avete notato? Si avverte da qualche ora un pressoché rilassato silenzio. Tacciono intere popolazioni meridionali, restano mute la mafiosa Brianza, la Milano ‘ndranghetista, ma perfino la Roma delle continue rapine politiche ai ceti deboli. Eppure le piaghe morali sono rimaste quelle antiche, si suppone che i delitti continueranno come prima, figurarsi se i torti alle leggi potranno d’incanto venire meno. Ma proprio no. Per quale motivo, allora, questa quiete? Vallo a sapere. Noi si sospetta solo, ma diciamo meglio, banalmente si spera, che l’anomalia sia dovuta a ciò: forse il signor procuratore Gratteri si è preso una pausa di riflessione, interrogandosi se abbandonare il Moulin Rouge per dedicare tutto se stesso, invece che alla solita retata con guepière, al suo primo esame di Giurisprudenza.
Di più su questi argomenti:
E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.
Andrea's version
di
Andrea's version
di
Andrea's version
di