di Andrea Marcenaro
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Consigli per l'amico Donald Trump
In Italia possiamo vantare ottimi gerontologi e psichiatri, in caso il presidente volesse fare un giro
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8 APR 26
Foto LaPresse
Non so se mi legga tutti i giorni. Avviso comunque l’amico Donald Trump che lo Stretto di Hormuz si trova da un’altra parte rispetto a Cuba e l’Iran parrebbe assai diverso dalla Groenlandia; che a occhio e croce, con i pompini a Putin, si rischia il mal di gola e le elezioni di mid-term avranno pure il loro peso, ma non sembrerebbero il massimo della vita. Opinioni, ci mancherebbe. Solo per avvisare l’amico Donald che i nostri celebri Angelucci, forse come compagni che sbagliano, o sarà invece da camerati populisti, guadagnano ancora un’iradiddio con le cliniche e dispongono sempre di valenti gerontologi e psichiatri. Dai, tesoro, vieni qui.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.
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