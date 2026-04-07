di Andrea Marcenaro
Cacciari ne capisce poco, ma riesce ancora a far saltare i nervi alla sinistra
Il filosofo parla delle primarie del campo largo e va contro la segretaria del Pd Elly Schlein: "Di cosa parla la Schlein? Per salvare il welfare bisogna fare una politica fiscale aggressiva sui profitti, sulle banche, sui redditi più alti. Dove li trovate i soldi? Sotto il cavolo?”
Massimo Cacciari in una immagine di archivio.ANSA/LUCA ZENNARO
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.