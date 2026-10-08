Itinerari fissi e tetto agli operatori. I nuovi paletti per le golf cart

Che fare, dunque? Della vicenda ha deciso di occuparsi il Consiglio regionale, assemblea elettiva non nota per essere una fucina normativa, e dunque sempre in cerca di qualcosa da fare. Il consigliere di FdI Marco Betucci ha presentato una proposta per fornire ai comuni gli strumenti regolatori per limitare il fenomeno. Il progetto di legge regionale potrebbe essere approvato entro novembre. Prevede l’istituzione di un registro regionale degli operatori che offrono il servizio, ma, soprattutto, il potere ai comuni di tracciare percorsi stabiliti preventivamente, che dovranno essere rispettati dai tour operator che lavorano con le golf cart. Ma basterà? Inutile dire che gli operatori sono già sul piede di guerra, perché considerano la legge dannosa e non in grado di risolvere il problema: “Ci sarà la fila di golf cart sui percorsi fissi prestabiliti”. All’assessorato Mobilità si ragiona già sull’ipotesi di un bando che possa risolvere la questione. Su ogni percorso prestabilito dal comune, in pratica, sarebbero autorizzati solo gli operatori che avranno vinto la gara per quella tratta. Un po’come già fatto proprio con il bando per gli operatori dei monopattini, che aveva infatti l’obiettivo di avere un numero limitato di vetture nelle diverse zone della città. Gli operatori che si occupano di golf cart però sono molti di più, e dunque l’idea di fare una gara sempre assai più complessa.