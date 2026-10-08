Bombe a Roma est. Gualtieri si allarma, la polizia indaga, domani un corteo

L’appuntamento è per domani sera, alle 18, in piazza Don Bosco, dove si svolgerà una manifestazione di cittadini organizzata da associazioni e comitati di quartiere contro la criminalità nel quadrante est della Capitale, che negli ultimi quaranta giorni si è resa protagonista di una decina esplosioni in città, tutte nelle ore notturne, con bombe carta davanti a negozi, locali, abitazioni e autovetture. Senza troppo esagerare, si può dire che un pezzo di città sembra diventata simile a Beirut, con bombe carta che stanno mettendo a ferro e fuoco interi quartieri e spaventano i cittadini. Un nuovo modus operandi di cui però ancora si sa poco. Per ora gli inquirenti hanno ipotizzato la stessa firma in sole 3 esplosioni, con ordigni realizzati allo stesso modo. “Ma bomba o non bomba, arriveremo a Roma…”, cantava Antonello Venditti.

A essere colpito è dunque il quadrante est della città, compresa San Basilio, ormai considerata una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. E se qualcuno tira in ballo una guerra tra bande o addirittura avvertimenti ad opera di Michele Senese – ora in carcere con una condanna all’ergastolo - a ben guardare gli episodi sembrano sganciati tra loro, anche se gli investigatori non escludono che vi possa essere un’unica mano che agisce per il controllo del territorio. “Ai cronisti romani negli ultimi anni piace raccontare la città come fosse la provincia di Napoli, Palermo o Trapani, divisa in zone dominate da clan diversi che si fanno la guerra e guai se uno sconfina in territorio nemico. Ma a Roma non è mai stato così e non lo è nemmeno adesso. La malavita romana è divisa in piccoli clan o batterie che si aggregano o disaggregano secondo la convenienza del momento, non ci sono organizzazioni così ramificate”, osserva Massimo Lugli, grande cronista di nera e scrittore, ex Repubblica. “Queste bombe carta mi fanno pensare più a fenomeni di usura o a ripicche e avvertimenti tra spacciatori, ci andrei cauto a vederle come guerra tra bande per il controllo del territorio…”, aggiunge Lugli.