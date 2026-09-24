Vannacci candidato e l'ipotesi "Gualtieri federatore". Tutti i dubbi sulle elezioni a Roma

Tra metà aprile e metà giugno si vota per il Campidoglio, forse qualche mese prima, forse in un election day con le politiche che metterebbe insieme Camera, Senato e amministrative in una sola tornata da brivido. Nessuno lo sa ancora, e questa incertezza sulla data si somma a un’incertezza più interessante: quella sui nomi. A meno di sette mesi dal voto, nessuno sa chi sfiderà il sindaco in cerca di bis Roberto Gualtieri. La voce che gira forte in questi giorni è sul nome di Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio ed esponente dell’ala più intellettuale dei Fratelli d’Italia capitolini, un tempo capeggiata da un gentiluomo come Andrea Augello, marito di Angelilli morto nel 2023. Eppure, nonostante l’intesa sembri chiusa, non c’è alcuna ufficialità. E il perché è da ricercare in queste molteplici incertezze intorno al voto che rendono non scontato anche quello che lo sembra. Gualtieri infatti non è solo il candidato naturale del centrosinistra per succedere a se stesso a Palazzo Senatorio, ma è anche uno dei nomi più ripetuti in questi giorni tra quelli dei potenziali federatori del campo largo, collante possibile tra Pd, M5s, Avs e il resto della truppa, insomma un potenziale premier in pectore. Un’ipotesi che si rafforza anche guardando come il sindaco ha cominciato a muoversi. Nella sua ultima intervista a Repubblica, fresco di un incontro con il suo omologo di New York e icona della pop left internazionale Zohran Mamdani, Gualtieri non si limita ai temi capitolini ma spazia su tutti i grandi dossier nazionali e internazionali – Ucraina, immigrazione, scuola, casa – come si conviene, appunto, a un’intervista da candidato premier più che a quella di un sindaco alle prese con buche e cantieri. Alla domanda diretta se sia disponibile a un ruolo di federatore del centrosinistra, Gualtieri risponde ricordando di fare il sindaco di Roma e di voler proseguire per altri cinque anni la trasformazione della città avviata, ma aggiunge subito che gli sta a cuore che il centrosinistra si presenti alle elezioni con una proposta forte, e che il punto vero non sia tanto la leadership quanto il programma e le risposte ai grandi problemi del paese. Un modo elegante per non chiudere affatto la porta.