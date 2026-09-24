La borgata di Cinquina non ha una biblioteca e dice no a un nuovo teatro

Fossimo in Giappone, parleremmo di Teatro No. E invece siamo a Cinquina, sonnolenta borgata appena fuori dal Grande raccordo anulare. Il monosillabo, però, in questo caso di totale rifiuto, rimane lo stesso. I residenti o perlomeno un comitato che parla in loro nome si dichiarano contro un teatro in legno lamellare da quasi quattromila posti previsto nella zona dal comune. Lo apprendo al telefono nell’unico punto in cui prende a casa di mia madre. Cinquina è il quartiere dove sono cresciuto. E la genitrice si era battuta una ventina di anni fa con un nutrito drappello di abitanti contro un’antenna che forse avrebbe reso le nostre telefonate un esercizio di yoga meno complicato. All’epoca l’ebbero vinta i residenti, ma la protesta è riesplosa quest’estate per una nuova antenna con la temibile tecnologia 5G. Preoccupazioni per la salute, svalutazione degli immobili, cose già sentite per bocca di mia madre e Raitre. A questa levata di scudi si unisce ora il rifiuto del Gran Teatro. A chi sia venuta la pensata di piazzare una struttura simile in un quartiere senza librerie, biblioteche, piscine, nemmeno un campo da calcio o un pub è un mistero. Nuove frontiere del nimby, direte voi, ma non la pensa così Giordana Petrella, presidente della Commissione Trasparenza e all’opposizione del III Municipio amministrato dal centro-sinistra, che al telefono si infervora: “Il nostro non è un no al teatro a prescindere, ma un no al teatro in quella posizione. Valutiamo un’altra area. Io in quella zona ci abito e dovrebbe sorgere a trenta metri da un condominio e a trecento dalla riserva della Marcigliana. Ci vivono i cinghiali, ci passano le volpi. A Cinquina bastano i bar, le pizzerie e i supermercati che ci sono. È uno dei pochi quartieri a misura d’uomo e immersi nella natura rimasti nel III Municipio, nonostante stiano costruendo molto. Cinquina non vuole finire come Porta di Roma o Talenti. E questo è un progetto impattante, da dieci milioni di euro, quindi il privato per rientrarci vorrà un evento al giorno. E poi non ci sono le strade, i parcheggi”. Tutto chiaro, grazie lo stesso. Ma c’è un retroscena. “È solo uno spot elettorale e ce l’hanno tenuto nascosto per quasi un anno senza condividerlo con gli abitanti. Pensano che i cittadini abbiano l’anello al naso”. Ed ecco il coup de théâtre. “A breve verrà realizzata, a duecento metri da dove prevedono il teatro, una struttura polivalente che già prevede un teatro! Con numeri ridotti, s’intende”. Oddio, quindi oltre al Gran Teatro gli abitanti avranno anche un Piccolo Teatro? Il quartiere diventerà una nuova Atene.