L’Eclissi della Capitale: perché Roma continua a perdere le grandi sfide internazionali

C’è chi ieri la prendeva con una battuta: “Il Vaticano è qui: almeno sul Giubileo del 2033 non possiamo perdere”. E certo è che però oltre all’Anno Santo, che per eredità storica è un evento non trasferibile ad altre città, la capitale fatica a competere per i grandi eventi internazionali. Due giorni fa l’ultima sconfitta: i mondiali di atletica del 2029 si svolgeranno a Nairobi, in Kenya, quelli del 2031 a Monaco di Baviera. Niente da fare per la capitale. Una sconfitta che rende molto più complicata anche l’ ipotetica candidatura alle Olimpiadi del 2036 o del 2040. Se si farà, è bene dirlo subito, andrà costruita in un altro modo.

Sul piano diplomatico resta la disfatta di Expo 2030. Un verdetto spietato dove il progetto romano si è arenato ad appena 17 preferenze contro le 119 schiaccianti di Riad e dietro pure alla coreana Busan. Quell’evento, che avrebbe dovuto ridisegnare la zona di Tor Vergata, si è trasformato in campanello d’allarme sulle reali capacità di competere in contesti globali. Non va meglio con le istituzioni comunitarie. Negli ultimi tempi, la capitale ha provato invano a ospitare diverse nuove agenzie dell’Ue. Il copione, purtroppo, si è ripetuto identico. All’inizio del 2024, la corsa per l’Amla, l’Autorità antiriciclaggio europea, si è conclusa con il trionfo di Francoforte. Pochi anni dopo, la storia si è replicata con la neonata Autorità doganale europea (Euca). Nonostante una forte spinta istituzionale e la proposta di riqualificare uno storico palazzo degli anni ‘50 all’Eur, il voto congiunto del Parlamento e del Consiglio Ue ha premiato la francese Lille. Anche quando l’Italia si muove con successo, Roma sembra rimanere ai margini. E’ successo nel 2017 nella corsa all’Ema (l’Agenzia europea per i medicinali) dove il paese decise di puntare su Milano, fermata solo da un beffardo sorteggio con la monetina da Amsterdam. Ed è successo persino nelle valutazioni calcistiche per i Mondiali femminili del 2027, idea tramontata per dirottare le energie su Euro 2032, che vedrà la capitale dividere la scena in una co-organizzazione con la Turchia. Ci si prova a consolare con i premi. L’ultimo tentativo è quello della stazione della Metro C Colosseo presentata al Prix Versailles in concorso per la più bella stagione passeggeri. I finalisti si sapranno a fine settembre, il vincitore sarà celebrato il 10 dicembre a Parigi. Speriamo che questa volta vada bene.