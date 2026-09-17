Il centrodestra vive il suo giorno della Marmotta sul nome del candidato sindaco di Roma

Tolto il civico, per quanto la suggestione sia dura a morire e visto che, ricordano non soltanto in FdI, ma anche in FI, “questa volta la scelta del nome tocca ai Fratelli”, resta la necessità di tirare fuori il nome politico, nome “atteso con ansia”, dicono nella destra capitolina, tra consiglieri che, nell’imminenza della campagna elettorale, sperano appunto “che non si ripeta l’errore del 2021”. Paradosso dei paradossi, il nome ci sarebbe, anzi c’è: gira, va e vede gente per Roma, e non da oggi, ché il vicepresidente meloniano della Camera Fabio Rampelli, il nome in campo, si è detto pronto tempo fa, e non per la prima volta. Dunque si muove (lui), ma loro (gli altri) stanno immobili. Ma lui non demorde. E sabato sarà a “Fenix”, la festa dei giovani di FdI, all’Eur, per un incontro che nel titolo (“Rabbia e amore”) riecheggia lo slogan della sua prima corsa per il Consiglio comunale, nel 1993. Sono passati più di trent’anni, e Rampelli non solo è pronto, ma è per così dire incluso a prescindere nella rosa dei nomi politici. Solo che, dice un esponente del centrodestra capitolino, “non è detto che si sciolgano tutti i nodi prima di dicembre”. Lui intanto si porta avanti: non c’è periferia che non lo veda comparire (ieri pomeriggio era a Tor Bella Monaca, domani chissà, ma il concetto è “ricucire” il tessuto sociale).