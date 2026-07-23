Il sindaco Gualtieri punta al campo larghissimo con M5s e Azione e a un autunno alla Mamdani

Intanto, e non da oggi, la campagna per il bis di Gualtieri è partita online, dove, attraverso la app “Per Roma con Gualtieri”, si sperimenta un modello di coinvolgimento capillare alla Mamdani, il sindaco di New York con cui Gualtieri ha firmato un protocollo d’intesa per unire Manhattan e il Primo Municipio: e dunque ascolto dei cittadini, fund raising e “connessione dai quartieri alle istituzioni”, con un evento fisco che sancirà l’inizio reale della corsa al bis: un appuntamento in settembre dal vivo con i volontari. Intanto, sul fronte alleanze, non è più il termovalorizzatore (di cui come si diceva è ormai aperto il cantiere), ma la questione del no alla “cementificazione” il punto-chiave del dialogo Pd-M5s, sotto forma di paletto programmatico che il M5s vorrebbe piantare. Ma intanto l’estate romana corre nel caldo, motivo per cui ieri il sindaco e l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio ha presentato il piano “Il grande freddo”, con undici sale cinematografiche con proiezioni gratuite e undici biblioteche aperte ad accesso libero trasformate in rifugi climatici, con acqua distribuita gratuitamente.