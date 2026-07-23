Il sindaco Gualtieri punta al campo larghissimo con M5s e Azione e a un autunno alla Mamdani
La linea sulla questione alleanze è quella dell’“adelante con juicio”: procedere passo passo, sminando eventuali problemi a partire da quelli mezzo-risolti (del termovalorizzatore che non piaceva ai Cinque Stelle è già stata posata la prima pietra). E in zona Campidoglio “danno per scontata” la nascita di una lista di opposizione a Gualtieri a sinistra-sinistra, in area Potere al Popolo, ma la cosa “non preoccupa”
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Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.