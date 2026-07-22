Roma diventa terreno di safari urbano degli influencer stranieri

Una sequenza di calci, pugni, un corpo a corpo serrato nel vagone della Metro A mentre i passeggeri, attoniti e inorriditi, si dividono tra chi cerca di svincolarsi dalla scena di guerriglia mettendosi in salvo e chi prova, invece, a quietare gli animi incandescenti. Ad un certo punto, non si capisce nemmeno più quale sia il senso di quella rissa, cosa l’abbia originata, quali le fazioni e i contendenti. Si vocifera persino di spray al peperoncino usato, con tutte le facilmente prevedibili conseguenze in un ambiente tanto asfittico. Ore dopo, iniziano a circolare sulle piattaforme social frammenti video e si capisce che l’episodio è figlio dell’intervento di un collettivo britannico, Dje Media, contro una gang di borseggiatori.

Non molte settimane fa poi un altro creator, Guardian of Rome, di origini iraniane e che ha realizzato alcuni video con Cicalone, ha subito un pesante pestaggio dalle parti della Fontana di Trevi. Inizia quindi a vedersi un pattern, e non uno dei migliori: la crescente aggressività delle gang di borseggiatori e truffatori finisce con l’attirare quegli influencer alla ricerca di contenuti necessariamente forti e sempre in procinto di tracimare nella guerriglia di strada. La questione però non è rinforzare il divieto di riprese nella metro, anche perché molte di queste scene avvengono tra vie, monumenti e piazze. La risposta è far capire e vedere che lo stato c’è.