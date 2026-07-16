Cara Arianna Meloni, per vincere le elezioni a Roma non basta dire di voler vincere

A mancare è però, soprattutto, una visione concreta di quale sia la Roma immaginata e, del pari, come concretamente riscattarla. Ed è per questo che il mero proclama di voler vincere non basta a dare sostanza. Anche perché, avete mai conosciuto qualcuno che salito su un palco abbia esclamato a beneficio di platea “vogliamo perdere!”? Quella autoreferenzialità del panel, che inizia in via della Scrofa e finisce in via della Scrofa, è però coerente con la lista di nomi che circolano quali ipotetici candidati, nessuno dei quali, specifichiamolo, ufficiale. Rampelli, Roberta Angelilli, Luciano Ciocchetti. In pratica, una soluzione in house. Si dice che la riserva sarà sciolta dopo l’estate. C’è però un enorme problema in tutta questa farraginosa lentezza. Il riscatto della Capitale, immaginato e declamato dal palchetto aventiniano, deve passare attraverso una narrazione che si faccia portatrice di una propria visione della città e, simmetricamente, di un controcanto rispetto al rullo compressore comunicativo del sindaco Roberto Gualtieri, autentico dominus dello storytelling capitolino. In assenza di un candidato individuato e che sappia convogliare questo progetto di riscatto, le parole vengono portate via dalla brezza azzurrina dell’Aventino. Lo ha capito molto bene il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, scivolato all’ultimo posto nella lista di gradimento stilata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. In assenza di un candidato che si faccia portatore di una visione diversa di città, sostiene a ragione Rocca, l’attuale sindaco può mediaticamente e comunicativamente capitalizzare anche decisioni e provvedimenti del governo nazionale e della Regione.