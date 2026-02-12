Il compleanno tutto blu di Andrea Formilli Fendi con Parietti e Chiuri

La festa è stata organizzata in ogni minimo dettaglio dalla event designer Giada Ricciardi che è riuscita a creare un allestimento simile a un racconto cinematografico. Il blu di Jarman, quello di Kieslowski e l’azzurro perturbante di Lynch sono diventati un tutt’uno con quello amato dal festeggiato e dalla sua signora

Un vivaio di Roma nord è stato trasformato per una sola notte in una discoteca con una scenografia raffinata dove il blu è stato colore e atmosfera, la chiave d’accesso per il compleanno di Andrea Formilli Fendi, organizzato in ogni minimo dettaglio dalla event designer Giada Ricciardi che è riuscita a creare un allestimento simile a un racconto cinematografico. Il blu di Jarman (assoluto e monocromo), quello di Kieslowski (una vibrazione interiore) e l’azzurro perturbante di Lynch (un sipario socchiuso sull’invisibile) sono diventati un tutt’uno con quello amato dal festeggiato e dalla sua signora, Antonella “Larodro”, al centro della scena con ben due cambi d’abito in poche ore, a dir poco fiabeschi. Torta/cup cakes blu come la vodka, i cappellini, gli accendini, le sciarpe e i plaid previsti per gli ospiti con tanto di logo AFF – le iniziali del festeggiato – e due dj in consolle per una dance fino alle ore piccole con tanti ospiti, tra cui Alba Parietti e la neo direttrice creativa di Fendi Maria Grazia Chiuri. Il giorno dopo andiamo al Ciao Club organizzato da Alysa Weinstein dove troviamo anche Kasia Smutniak e la sua eleganza ferma e pensosa, ricordandoci che ogni euforia cromatica può lasciare spazio a una sfumatura, basta saperla indossare con ironia.