I canili comunali a Roma sono un orrore. E ora s'indaga pure per danno erariale

Era meglio quando si spendeva di più ma venivano erogati servizi migliori oppure ora che si spende di meno ma gli standard non sono gli stessi? La domanda potrebbe riguardare qualsiasi settore pubblico, ma qui parliamo dei canili di Roma, tasto dolente della città. L’ultima notizia è che la Corte dei conti ha prefigurato un danno erariale perché in 15 anni, dal 2000 al 2015, si sarebbe speso troppo: 27 milioni di euro “in corrispondenza al maggior costo sostenuto dall’ente rispetto al prezzo medio di affidamento del servizio”. Prima del 2016 i due canili di Roma, Muratella (il più grande, con spazi per 400 cani, ma si è arrivati anche a 700) e Ponte Marconi (200 cani), erano gestiti in affidamento diretto da Avcpp che usufruiva di 4 milioni e mezzo l’anno, con circa 130 dipendenti divisi nelle due strutture (con un costo a cane di 12,50 euro contro i 7 di oggi).

