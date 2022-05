Il fascino della libreria Aseq, bottega per intellettuali irrequieti

Incuneata davanti Sant’Ivo alla Sapienza, in Via dei Sediari, alle spalle del Pantheon, la bottega libraria Aseq da decenni costituisce magnete per tutti quegli irrequieti intellettuali, massoni, alchimisti, viandanti del sacro, esoteristi, occultisti che popolano Roma. E non solo Roma. Venne fondata nel lontano agosto del 1976, in altra, non distante sede e poi, nell’agosto 2005, a causa di alcune peripezie commerciali e di un aumento del catalogo librario a disposizione, rilocata in Via dei Sediari. Un cunicolo affascinante dalle luci basse e soffuse che proiettano una luminescenza virata sulle migliaia di volumi che, accatastati e ordinati in pile e sfidando le leggi della fisica, vegliano sulla fisionomia dell’acquirente.

