A Ventotene aziende, privati e comune sono indipendenti grazie al fotovoltaico

“Noi siamo già attivi da mesi ma con la crisi dei prezzi l’interesse sta crescendo: ormai sono oltre 100 i sindaci con cui abbiamo iniziato a dialogare”. Roberta Lombardi, assessora grillina alla Transizione ecologica della Regione Lazio, custodisce gelosamente il dossier comunità energetiche rinnovabili (Cer), una novità introdotta in Italia nel 2019 e che con i costi dell’energia sempre più alti potrà giocare un ruolo importante. Il principio delle comunità energetiche è semplice: decentralizzare. Consumare l’energia lì dove viene prodotta. Da un lato evitando gli sprechi (anche il 20-30 per cento) che si generano nella distribuzione, dall’altro riducendo i problemi che subisce la rete nazionale con i picchi (positivi e negativi) di produzione che alcune energie rinnovabili (fotovoltaico e eolico) creano per loro stessa natura e possono essere evitati se l’energia viene consumata nello stesso luogo in cui è prodotta. Per questo vantaggio offerto alla rete il Gestore dei servizi energetici fornisce trimestralmente ai conti correnti delle comunità degli incentivi per kilowatt/ora prodotto e consumato in loco. Le comunità insomma guadagnano: una parte degli incentivi riduce le bollette di consumatori e produttori di energia, un’altra può ripagare gli investimenti e alimentare un fondo cassa per opere collettive.

