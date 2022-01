Il grande silenzio per le suppletive a Roma 1, ex campo di "lotta epocale"

Il 16 gennaio ci sono le elezioni suppletive a Roma 1, ma non si vedono e non si sentono. La candidata Pd Cecilia D’Elia, zingarettiana di ferro e portavoce delle donne democratiche, gira per i quartieri e fa banchetti, si ripromette di “ascoltare le persone”, parla a incontri on line con l’ex ministro per la Coesione Territoriale ed ex speranza di rinnovamento per i dem Fabrizio Barca, ma quella che doveva essere una campagna in grande per la sostituzione in Parlamento del neosindaco Roberto Gualtieri è a dir poco sommersa e schiacciata dalle notizie pandemiche e da quelle pre-quirinalizie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE