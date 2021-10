Passeggiata a Ostiense, davanti al cadavere del ponte crollato

L’inagibilità del ponte di ferro la s’intuisce già dalla fine del Lungotevere. Su via Marmorata, a Testaccio, il traffico è feroce in orario insolito

“Qui non si è visto ancora nessuno, nemmeno un ingegnere a fare un sopralluogo. Scontiamo il fatto che tutto è accaduto mentre una sindaca se ne va e uno deve ancora arrivare. Io ero lì, ho visto il ferro bruciare e difficilmente il ponte potrà essere recuperato. Se ne dovrà fare uno nuovo…”. Angelo Sonnino è l’ultimo discendente della famiglia che nel 1923 ha aperto il Lavatoio Lanario Sonnino, fabbrica di lavorazione della lana per i materassi dove lavoravano cento donne. Oggi la fabbrica non esiste più, al suo posto c’è il Gasometer Urban Suites, un hotel che anche nel logo riprende l’atmosfera “industrial” del quartiere, con gazometro stilizzato. “Non abbiamo avuto nessuna disdetta perché noi lavoriamo con una clientela business. Però guardi: qui a quest’ora del pomeriggio era tutto un passaggio di auto e ora non c’è nessuno”, fa notare Sonnino.