Per la Roma Tor di Valle è una storia chiusa. Per Raggi no

Due giorni fa Virginia Raggi parlando ad una delle tribune radiofoniche del tifo giallorosso ha annunciato che il Campidoglio è pronto a rispondere alle diffide che Eurnova, la società “proponente” del nuovo stadio a Tor di Valle, ha inviato a consiglieri e assessori minacciando richieste di risarcimento milionarie in caso di voto sulla revoca dell’interesse pubblico al progetto. “Abbiamo pronta una querela redatta dall’avvocatura capitolina per le pressioni indebite che Eurnova sta esercitando. Ai consiglieri dico di stare tranquilli”, ha detto la prima cittadina. E la Roma che quella revoca l’ha chiesta e, in teoria, l’aspetta – il nuovo proprietario, il californiano Dan Friedkin, vuole realizzare il nuovo stadio da un’altra parte – che cosa pensa? Il Foglio ha raccolto le intenzioni, gli umori e le supposizioni della società giallorossa. Premessa importante: i terreni di Tor di Valle erano stati pignorati a Eurnova e messi nelle mani di un custode giudiziario. Il precedente proprietario, la decotta Sais di Gaetano Papalia, aveva aperto un contenzioso accusando la società di Luca Parnasi di non averlo mai pagato. Una delle ragioni per cui la Roma chiedeva al Campidoglio la revoca del progetto - oltre all’insostenibilità economica subentrata causa pandemia - era proprio questa. Negli scorsi giorni però i terreni sono stati acquistati dal magnate dell’immobiliare cecoslovacco Radovan Vítek. che – non è un fatto secondario – ha già chiesto di incontrare la sindaca. Un ginepraio davvero complicato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni