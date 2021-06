La Mecca del posto fisso, diario del concorsone

La sagoma grigiastra del padiglione est della nuova Fiera di Roma si staglia contro la tremolante linea d’orizzonte, circondata da una desolazione ocra di sterpaglie e da un distretto industriale privo di qualunque forma di presenza umana. Non oggi però: perché oggi, un assolato primo pomeriggio di fine giugno, afa senza speranza di redenzione che scioglie l’asfalto e frigge zaini, scarpe e menti, è uno dei giorni del concorsone di Roma Capitale. In palio 1512 tra dirigenti, funzionari e impiegati, definiti ‘istruttori’ nella lingua della burocrazia; distinti per famiglie di appartenenza, amministrativi, geometri, educatori, polizia locale. Ma per molti, per questa vasta umanità alla deriva che sbarca letteralmente da bus, navette, taxi, vetture private o che sferraglia sinuosa sul treno la cui fermata se ne sta centinaia di metri oltre, è l’occasione della vita. Lo sbarco in Normandia concorsuale che potrebbe significare, nell’immaginario di un Paese ferito pandemicamente e socialmente e diviso tra garantiti e lavoratori autonomi, un posto di lavoro sempre più fisso, sempre più ambito, con diritti riconosciuti e l’accredito dello stipendio sicuro, succeda quel che succeda. Il primo segnale che accoglie il viandante concorsuale in arrivo dalla stazione è un ragazzo chino davanti all’unico albero nel raggio di due chilometri: ha lo zaino a terra, e il volto verso il fusto dell’albero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni