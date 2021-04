Caudo: “Calenda non vuole fare il sindaco, usa Roma come uno spot”

Procedere spediti verso le primarie del centrosinistra, da tenersi entro il 10 luglio, anche in presenza, con dei gazebo all’aperto. Organizzare subito una task force all’interno del Campidoglio per mettere in campo progetti per la città all’interno del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), per non farsi trovare impreparati quando i soldi del Recovery arriveranno anche a Roma. Fare due chiacchiere con Giovanni Caudo, presidente del III municipio capitolino ed ex assessore all’Urbanistica della giunta di Ignazio Marino, è sempre utile per capire da che parte tira la bussola del centrosinistra in città. Ieri, per esempio, per il Pd romano non è stata una giornata facile: si è dimesso da presidente del consiglio comunale Mauro Buschini in seguito alle polemiche sulla “concorsopoli” in Regione. “Una brutta vicenda che rischia di allontanare ancor di più i cittadini dalla politica. Anche se non ci sono illegalità, il Pd romano ci fa una pessima figura…”, dice Caudo. Anche se poi, in Campidoglio, sono i 5 Stelle a essere nella bufera per la parentopoli che ha visto l’assunzione di compagne e fidanzati da parte degli assessori pentastellati. “Non ho sentito una parola di scuse da parte di Virginia Raggi…”, sospira Caudo.

