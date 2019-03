Il M5s esplode all’XI municipio. Crisi in vista

Roma. La maggioranza grillina, nel Municipio XI, zona Portuense, non c’è più. Al gruppo M5s, dopo le dimissioni dei consiglieri Marsella, Martone e Restivo, si è aggiunta ieri la defezione della consigliera Francesca Sappia in forte polemica con i colleghi e con la giunta del Campidoglio e quindi con l’amministrazione grillina di Virginia Raggi. “Il Campidoglio ha abbandonato l’XI Municipio”, ha detto Sappia. “Ad esempio anche quest’anno non sono previsti lavori sulle strade di grande viabilità che nel nostro Municipio stanno a pezzi, in tre anni sono stati potati pochissimi alberi, e hanno pure definanziato i soldi a bilancio per la riduzione del rischio idrogeologico a Piana del Sole”.

Adesso il M5s conta su soli 12 consiglieri contro i 13 delle opposizioni. Al primo voto, la giunta municipale è destinata (salvo miracoli) a cadere come è già successo al III e all’VIII municipio dove i gruppi M5s sono esplosi. Pd e Lega chiedono le dimissioni del presidente Mario Torelli.