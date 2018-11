Sulla mozione di sfiducia a Zingaretti i 5 stelle si sdoppiano

Roma. Il buongiorno non si era visto dal mattino, all’indomani delle elezioni regionali nel Lazio: il governatore Nicola Zingaretti, infatti, pur avendo vinto la competizione con la Cinque stelle Roberta Lombardi (in controtendenza con il Pd nazionale), si era trovato senza maggioranza in Aula, motivo per cui alla Regione si era potuto vedere, in atto, il dialogo Pd-Cinque Stelle fallito in potenza nei Parlamenti 2013 e 2018. Ma quella maggioranza periclitante sembra presentare già ora un mezzo conto: il centrodestra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.