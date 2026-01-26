pulci di notte
Tanto va Gatta al Titivillus che ci lascia lo zampino
Citazioni imprecise e conti sbagliati nelle notti insonni di Stefano Lorenzetto a fare le pulci ai giornali
- Refusi. Delizioso elzeviro di Massimo Gatta, nelle pagine culturali del Sole 24 Ore, dedicato agli errori nei libri (figurarsi nei giornali). “Maledetto refuso: ma noi ti perdoniamo” è il titolo. All’ottava riga si legge: “La più poetica esposizioni della perfettibilità della vita”. Perdonato (ma non per il doppio genitivo, davvero orripilante). Però nell’ultima colonna compaiono anche “Re Lehar di Shakespeare”, anziché “Lear”, e “nella sua perfidia simpatia e colta”, anziché “simpatica”. Gatta cita due volte Titivillus, “il demone patrono dei copisti”. Dal quale deve essere posseduto pure il redattore incaricato del titolo, a giudicare dal sommario: “Ma c’è anche chi aggiunge l’errore di proposito, vero Titovillus?”. Altroché, se è vero, sbadatone! [18 dicembre 2025]
- Camminare. Francesco Merlo risponde a un lettore sulla Repubblica: “Roma è molto sporca, anche se un poco – troppo poco – migliorata rispetto ai tempi disperati della Raggi. È purtroppo vero, però, che quasi dovunque la vescica è a rischio. E infatti anche io, che cammino molto a piedi, entro e pago con un caffè che non consumo il diritto alla minzione”. Camminare molto a braccia sarebbe più difficile. [18 dicembre 2025]
- Evacuare. Titolo dal sito del Gazzettino: “Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta dal Congress Center”. Mai esagerare con il Guttalax. (Evacuare è un verbo transitivo che richiede un complemento oggetto: “Evacuare un luogo per ragioni di sicurezza”, esemplifica Lo Zingarelli 2026. Nella costruzione del Gazzettino, significa andare di corpo). [21 gennaio 2026]
- Genio. Citazioni imprecise, e un imperdonabile errore, in uno sciatto articolo di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, apparso sul Corriere della Sera. Lo storico scrive che “alle Nazioni Unite, nel 1965, Paolo VI presentò la Chiesa come ‘esperta in umanità’ e la qualificò come interprete della ‘voce dei morti e dei vivi: i sopravvissuti alle guerre’”. Il testo, letto in francese ma scritto da papa Montini in italiano, suona ben diverso: “Noi, quali ‘esperti in umanità’, rechiamo a questa organizzazione il suffragio dei nostri ultimi predecessori”; e poco più avanti: “Noi sentiamo di fare nostra la voce dei morti e dei vivi; dei morti, caduti nelle tremende guerre passate sognando la concordia e la pace del mondo; dei vivi, che a quelle hanno sopravvissuto portando nei cuori la condanna per coloro che tentassero rinnovarle”. La sintesi riccardiana appiattisce il pensiero e la prosa di Paolo VI. Bastava evitare le virgolette, ma il fondatore ha preferito esibire una raffazzonata erudizione. Clamoroso è poi lo sfondone di Riccardi quando ricorda che “Chateaubriand, nell’Ottocento, parlava di ‘genio del cattolicesimo’”, perché il più celebre titolo dello scrittore francese è invece Genio del cristianesimo. Ma forse lo storico romano stava solo fantasticando su sé stesso. [31 dicembre 2025]
- Residenti. Maurizio Belpietro, direttore della Verità, nell’editoriale di prima pagina: “Dei 41 milioni di ucraini, almeno 8 milioni sarebbero da tempo lontani dalla madre patria. Cioè, un quinto dei residenti a seguito dell’invasione è scappato”. Vi erano residenti in Ucraina a seguito dell’invasione russa? No? Allora bisognava scrivere: “A seguito dell’invasione è scappato un quinto dei residenti”. [31 dicembre 2025]
- Dio. “Il bullo spacciagossip che nel fango sta da Dio”. Così La Verità titola un vescicante ritratto che Antonello Piroso dedica a Fabrizio Corona. Sorprende quella maiuscola in un quotidiano che si rivolge ai cattolici tradizionalisti. Nella locuzione colloquiale da dio è prevista di rigore la minuscola, onde distinguerlo dal Creatore: “Cucina, canta da dio; oggi sto da dio” (Lo Zingarelli 2026). [24 gennaio 2026]
- Guerre. Secondo Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, “Trump per ora non fa guerre, perché disturbano gli affari, costano vite e quindi voti, e gli Usa le perdono sempre da 79 anni”, così afferma nell’editoriale di prima pagina. Per la verità, la Prima guerra del Golfo (1990-1991) vide la vittoria della coalizione guidata dagli Stati Uniti, come pure la Seconda (2003-2011) contro l’Iraq di Saddam Hussein. [9 gennaio 2026]
- Manomorta. Triste storia quella che appare sul sito del Corriere della Sera con questo titolo: “Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: trovato un cadavere sepolto nella ditta del marito. ‘Una mano spunta da un cumulo di detriti’. Claudio Carlomagno portato in caserma”. Riferisce Rinaldo Frignani: “Il marito di Federica è stato condotto negli uffici della stazione dei carabinieri di Anguillara subito dopo l’individuazione del corpo nel complesso della sua ditta che dovrebbe appartenere alla moglie”. Alla povera signora “dovrebbe appartenere” il corpo, secondo i carabinieri. Ma, stando alla grammatica di Frignani, invece a lei “dovrebbe appartenere” la ditta del marito. Morta ma risarcita. [18 gennaio 2026]
- Corruzione. Titolo dalla Verità: “E la Tymoshenko cade in corruzione”. Vuoi mettere quando si cadeva in tentazione? [15 gennaio 2026]
- Stipendi. Sul Corriere della Sera, Stefano Lorenzetto intervista Pierluigi Magnaschi, 85 anni l’11 febbraio, il direttore più anziano d’Italia (guida Italia Oggi). Sulla sua prima assunzione ad Avvenire gli fa dire: “Si trattava di retrocedere dalle 700.000 lire al mese, lo stipendio di un professore di scuola media alla sua prima nomina, alle 145.000 di un praticante”. Ma l’inciso sugli emolumenti del docente andava riferito alla paga del praticante, e non a quella che percepiva Magnaschi quando cominciò la carriera di giornalista. Lorenzetto avrebbe dovuto compulsare con più attenzione i propri appunti. [24 gennaio 2026]
- Enigmistica. “Epstein, guai per Trump / ‘Otto volte sul suo jet’ / Accusa anonima di stupro”. Sommario: “La denuncia: ‘Sono stati loro due’. Il dipartimento di Giustizia: ‘Falsità’”. Titolo dalla Repubblica. O dalla Pagina della Sfinge della Settimana Enigmistica? [24 dicembre 2025]