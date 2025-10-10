pulci di notte
Per Albanese è in atto il “procrastinarsi” del genocidio
E anche per oggi il genocidio lo facciamo domani. Le notti insonni di Lorenzetto a far le pulci ai giornali
- Procrastinare. Ospite di In onda, su La7, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, al solo sentir nominare la senatrice a vita di origini ebraiche Liliana Segre si alza e abbandona di corsa lo studio, non prima di averci regalato un pregevole scampolo dialettico circa le proteste pro Gaza nelle piazze: “Secondo me, queste manifestazioni sono il frutto dell’indignazione della gente dinanzi al procrastinarsi di un genocidio”. E anche per oggi il genocidio lo facciamo domani. (Poiché l’esperta di diritto internazionale ha sostenuto, intervistata da Fanpage, che “il dato fondamentale in questo Paese è l’analfabetismo funzionale”, le segnaliamo che in questo Paese, dove si parla ancora la lingua italiana, il verbo procrastinare significa “rimandare ad altro tempo”). [6 ottobre 2025]
- Concordanza. In tema di analfabetismo funzionale, registriamo il post con cui, su Facebook, Ilaria Salis ha salutato con foto a pugno chiuso la decisione del Parlamento europeo, che per un solo voto ha respinto la richiesta di revoca della sua immunità: “Siamo tutti antifasciste!”. [7 ottobre 2025]
- Cura. Coniuncta cura, la lettera apostolica in forma di “motu proprio” di papa Leone XIV sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede, nel profilo dell’Osservatore Romano su X (ex Twitter) diventa “Coniuncta iura”. Summa iniuria. [6 ottobre 2025]
- Bottiglia. Pulce estetica. Tatiana Lisanti conduce il Tg3 delle ore 19 sfoggiando una collana dai ciondoli riflettenti: in quello centrale si specchia la telecamera che la inquadra. Transeat. Ma la bottiglia di acqua minerale nascosta sotto la scrivania è inguardabile. (L’intrusa in Pet ha fatto capolino anche nelle edizioni successive). [4 ottobre 2025]
- Resistenza. Nell’editoriale di prima pagina, Maurizio Belpietro, direttore della Verità, parla “degli attivisti della Flotilla, che dopo una serie di dichiarazioni bellicose si sono fatti rimpatriare senza fiatare né opporre resistenza con volo speciale”. Avrebbero dovuto opporre resistenza brandendo un volo speciale? No? Allora bisognava scrivere: “Si sono fatti rimpatriare con volo speciale senza fiatare né opporre resistenza”. [5 ottobre 2025]
- Atomica. “Per fare un esempio, che equivale ai disegnini che si fanno nei manuali per gli sciocchi (e ce ne sono parecchi), è come se il 5 agosto, il giorno del bombardamento atomico su Hiroshima, la Rai mandasse in onda un film sulla politica di sterminio dell’impero del Giappone in Cina e nel Pacifico contro l’esercito americano”. Così Mario Sechi, direttore di Libero, nell’editoriale di prima pagina. Peccato che l’ordigno nucleare sia stato sganciato sulla città nipponica il 6 agosto 1945, non il 5. [28 settembre 2025]
- Vacanze. Sulla Stampa, Diego Molino intervista Evelina Christillin, dirigente d’azienda e presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino, sulle vacanze della sua infanzia a Varigotti, in Liguria. La prima risposta, riguardante i giochi sulla spiaggia, è già un programma: “All’epoca si usavano le biglie di plastica colorate, che in una metà riportavano la fotografia di un ciclista. Io volevo giocare sempre con quella di Vittorio Andorni”. Il quale però si chiamava Vittorio Adorni. Alla terza risposta, la signora si supera: “Siccome non ci lasciavano attraversare la via Emilia da sole, usavamo un meraviglioso sottopassaggio per andare in spiaggia”. Urge ripasso di geografia. La Via Emilia collega Piacenza con Rimini, attraversando l’Emilia-Romagna. Varigotti è una frazione di Finale Ligure, in provincia di Savona. Da lì passa la Via Aurelia. [8 agosto 2025]
- Esorciccio. Sul Fatto Quotidiano, nella sua rubrica Il chierico vagante, Fabrizio d’Esposito rievoca: “Tre lustri fa a indicare lo yoga come ‘opera del diavolo’ fu padre Gabriel Amorth (1925-2016), il più grande esorcista del Novecento. Padre Amorth sostenne che ‘le pratiche orientali apparentemente innocue come lo yoga sono subdole e pericolose’. Il sacerdote nel 1991 fondò l’Associazione Internazionale Esercisti che dal 15 al 20 settembre ha tenuto il suo XV convegno a Sacrofano, in provincia di Roma”. Sacripante di un satanasso, a Sacrofano ci ha messo la coda! Che l’Associazione degli “esercisti” sia quella cui apparteneva il famoso Esorciccio Ingrassia? In realtà, trattasi dell’Associazione internazionale degli esorcisti (Aie), che però non è stata fondata nel 1991, come scrive d’Esposito, bensì nel 1994, e non dal solo don Gabriele Amorth ma anche dal padre René Chenesseau. Chierico svagato. [6 ottobre 2025]
- Raddoppio. In un servizio sulle pagine economiche del Corriere della Sera, Daniela Polizzi annota che “il passaggio dell’istituto milanese (Mediobanca) sotto le insegne di Siena sta facendo lievitare il valore di Mps in Borsa, arrivato a una capitalizzazione di 20,3 miliardi, ben più che raddoppiata dalla chiusura della prima finestra dell’offerta dell’8 settembre”. È vero che Mps oggi capitalizza 22,1 miliardi, ma una crescita del valore delle azioni di più del doppio equivarrebbe a una variazione superiore al 100 per cento. Il che è assurdo: una singola azione della banca senese, infatti, l’8 settembre valeva 7,34 euro, diventati 7,98 alla chiusura di venerdì 19, quindi con una crescita pari a poco più dell’8 per cento. Polizzi aggiunge il seguente periodo: “Secondo le regole, se nell’offerta si arriva tra il 66,7% e il 90% del capitale di Mediobanca procedere al delisting e alla fusione, due operazioni che andranno approvate da un’assemblea straordinaria”. Tutto chiaro. [20 settembre 2025]
- Trans. Sommario dalla Stampa: “L’attrice trangender di ‘Emilia Pérez’ al Lido dopo le polemiche agli Oscar”. Sarà transgender o vorrà evitare il solito tran tran? [30 agosto 2025]
- Rissa. Titolo dal sito del Fatto Quotidiano: “Auto sulla folla in Francia: un morto e 5 feriti dopo rissa in locale”. Una rissa ha provocato un morto e 5 feriti? No? Allora bisognava scrivere: “Auto sulla folla dopo rissa in locale: un morto e 5 feriti”. [30 agosto 2025]
- Omicidio. Titolo dal Corriere del Veneto: “Turista accoltellata a Chioggia / il sospettato nello stesso ospedale”. Occhiello: “Il giovane, indagato per omicidio colposo, è ricoverato in Psichiatria”. Testo: “La procura di Venezia, l’altro giorno, lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario”. Didascalia: “Dopo 24 ore, è stato fermato un 25enne del posto con problemi psichici: è stato indagato per tentato omicidio”. Tre diversi tipi di omicidio in un solo articolo. La buona notizia è che la vittima è viva. [6 settembre 2025]
- Cimici. Titolo da Corriere.it: “Cimici dei letti: cosa sono, come eliminarle e come prevenire l’infestazione”. Sommario: “Una vera e propria piega che non auguriamo a nessuno, ma se dovesse capitare ecco qualche consiglio”. Primo consiglio: cercare fra le pieghe del materasso. [31 agosto 2025]