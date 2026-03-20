preghiera
Che i fuorisede facciano i fuorisede. Il problema dei giovani non è il voto, ma l'età, diceva Platone
Conformisti in quanto giovani e saccenti in quanto studenti. Forse il punto lo aveva centrato l'allievo di Socrate quando diceva riteneva i ragazzi inadatti a partecipare alla vita pubblica, da riservarsi solo a chi ha avuto il tempo di comprendere il Bene
Che i fuorisede tengano fede al loro nome, che rimangano fuori sede. Che ci tornano a fare in sede? A votare No? I fuorisede sono ovviamente giovani e i giovani secondo i sondaggi sono i più orientati a ribadire l’onnipotenza dei giudici. In quanto giovani e dunque conformisti (tutti in fila dietro i cantanti e gli attori!), e in quanto studenti, e dunque saccenti. Nessuno è più ignorante di chi crede di sapere, come ricorda Socrate. Il suo allievo, Platone, saggiamente riteneva i giovani inadatti a partecipare alla vita pubblica, da riservarsi (cfr. Repubblica, 540a) a chi ha avuto il tempo di comprendere il Bene, ossia a chi ha raggiunto i cinquant’anni. Ecco, i fuorisede non devono votare, devono invecchiare.
PREGHIERA
Beato Angelico, meno male che nulla ti può turbare
Nel convento di San Marco, dove il pittore italiano ha dipinto i suoi capolavori, è stata organizzata una mostra dedicata all'astrattista Mark Rothko, con le sue opere piazzate a pochi centimetri dai cristianissimi affreschi per sfruttarne l’aura. Lo chiamano dialogo: di quale dialogo cianciano? Beato Angelico parla ma Rothko è sordo!