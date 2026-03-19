Preghiera
Come si fa a essere artisticamente nuovi a 72 anni? Chiedete a Kim Gordon
L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth a 72 anni suonati ha pubblicato il suo disco migliore. Che non ricorda minimamente i Sonic Youth
Si vada a lezione da Kim Gordon. L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth a 72 anni suonati ha pubblicato il suo disco migliore. Che non ricorda minimamente i Sonic Youth, fra l’altro. Kim Gordon è un po’ il correlativo femminile di Iggy Pop, l’amato Iguana, solo che si spoglia meno e non sembra affatto idiota. Si vada a lezione da lei: innanzitutto le donne, ovvio, ma pure gli uomini. Come si fa a essere fisicamente attraenti a 72 anni, per giunta senza plastica? La genetica aiuta ma non basta, c’è dell’altro, e provo a chiamarlo Stile, quel misto di punk, sprezzatura e performance che consente di scriversi, a quell’età, “Play me” sulle gambe. Come si fa a essere artisticamente nuovi a 72 anni? Gottfried Benn scrisse “Invecchiare: un problema per artisti”. Problemone, problemissimo. Limitandosi all’ambito musicale, è impietoso il confronto con i nostri cantanti attempati. Siccome li ho appena ascoltati in radio, cito Ligabue, 7 anni di meno, che scrive da sempre la stessa onesta canzone, e J-Ax, 19 anni di meno, che cerca sempre di rifare “Funkytarro”, invano. Si vada a lezione da Kim Gordon, che non avrei voluto elogiare siccome è una femminista di sinistra, e però sono un uomo d’onore. Si vada a lezione da Kim Gordon, ammesso che sia possibile imparare il carisma.
PREGHIERA
Beato Angelico, meno male che nulla ti può turbare
Nel convento di San Marco, dove il pittore italiano ha dipinto i suoi capolavori, è stata organizzata una mostra dedicata all'astrattista Mark Rothko, con le sue opere piazzate a pochi centimetri dai cristianissimi affreschi per sfruttarne l’aura. Lo chiamano dialogo: di quale dialogo cianciano? Beato Angelico parla ma Rothko è sordo!