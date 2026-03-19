Come si fa a essere artisticamente nuovi a 72 anni? Chiedete a Kim Gordon

L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth a 72 anni suonati ha pubblicato il suo disco migliore. Che non ricorda minimamente i Sonic Youth

Si vada a lezione da Kim Gordon. L’ex cantante e bassista dei Sonic Youth a 72 anni suonati ha pubblicato il suo disco migliore. Che non ricorda minimamente i Sonic Youth, fra l’altro. Kim Gordon è un po’ il correlativo femminile di Iggy Pop, l’amato Iguana, solo che si spoglia meno e non sembra affatto idiota. Si vada a lezione da lei: innanzitutto le donne, ovvio, ma pure gli uomini. Come si fa a essere fisicamente attraenti a 72 anni, per giunta senza plastica? La genetica aiuta ma non basta, c’è dell’altro, e provo a chiamarlo Stile, quel misto di punk, sprezzatura e performance che consente di scriversi, a quell’età, “Play me” sulle gambe. Come si fa a essere artisticamente nuovi a 72 anni? Gottfried Benn scrisse “Invecchiare: un problema per artisti”. Problemone, problemissimo. Limitandosi all’ambito musicale, è impietoso il confronto con i nostri cantanti attempati. Siccome li ho appena ascoltati in radio, cito Ligabue, 7 anni di meno, che scrive da sempre la stessa onesta canzone, e J-Ax, 19 anni di meno, che cerca sempre di rifare “Funkytarro”, invano. Si vada a lezione da Kim Gordon, che non avrei voluto elogiare siccome è una femminista di sinistra, e però sono un uomo d’onore. Si vada a lezione da Kim Gordon, ammesso che sia possibile imparare il carisma.