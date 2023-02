Adinolfi sbaglia: il problema di Blanco sono i tatuaggi, non la droga

Lo spettacolino iconoclasta è stato comunque più piacevole della canzone. Comunque se è drogato, fino a quando non ostenta, sono fatti suoi. Perché puntare il dito?

Blanco non è drogato, è tatuato. Non ho capito perché il mio fratello in Cristo e maestro Mario Adinolfi ha sollevato, in uno dei suoi millanta tweet, la questione droga riguardo Riccardo Fabbriconi: “Blanco era drogato e ha reagito da drogato a un problema. Fategli l’analisi del capello e saprete a quali sostanze è positivo, di certo più d’una”.

Varie ipotesi sul caso di Blanco: l'avrebbe fatto apposta, era tutto concordato. Ma che. Blanco era drogato e ha reagito da drogato a un problema. Fategli l'analisi del capello e saprete a quali sostanze è positivo, di certo più d'una. Non dategli la croce addosso: non è l'unico. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) February 8, 2023

A parte che non ho capito come sia sicuro che Blanco fosse drogato, durante la distruzione dei fiori dell’Ariston. E perché “più d’una” droga? Non ne sarebbe bastata una? Adinolfi ha fatto l’analisi del capello via video? A me lo spettacolino iconoclasta sarebbe pure piaciuto, quantomeno più della canzone, e comunque se Blanco è drogato sono fatti suoi. Fino a quando non se ne vanta, non ostenta, sono fatti suoi. Perché puntare il dito? I grandi tatuaggi esibiti, ecco il fatto grave e pubblico. Per noi uomini biblici è una violazione di Levitico 19,28: “Non vi farete segni di tatuaggio”. Per noi uomini occidentali è una resa a estetiche e culture tribali, primitive, alloctone. Per noi uomini buoni è una malvagia istigazione a tatuarsi rivolta a ragazzi inconsapevoli che rimarranno deturpati per tutta la vita, che si trascineranno fino alla vecchiaia un errore giovanile. Blanco è tatuato. Sia sufficiente dire questo.