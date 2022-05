Lode al Cremonini cantore della differenza sessuale

Si parla del video di "Chimica": ora è proprio Serge Gainsbourg, subito dopo diventa Bryan Ferry e quando canta "Erotica, cominci a mordere, sembri una vipera" chi altri può essere se non D’Annunzio

Cesare Cremonini a volte è regolare ma stavolta è eccezionale, parlo del video di “Chimica”, del coraggioso ritorno ai fondamentali virili e dunque, per cominciare, all’uomo vestito (e vestito bene) con a fianco la donna nuda (e nuda bene). In quel momento è proprio Serge Gainsbourg, subito dopo diventa Bryan Ferry e quando canta “Erotica, cominci a mordere, sembri una vipera” chi altri può essere se non D’Annunzio. Sto scrivendo di un video attraversato da fantasie davvero maschili (“Ti ho sognato in coda nel supermercato / mentre fai la spesa, ma eri tutta nuda”) mentre fra chesterfield e candelabri spunta perfino la parola “leccare”... Era da tanto che non vedevo tanta differenza sessuale: Dio che maschio e femmina creò ti protegga, Cesare.