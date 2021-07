I Windsor fanno bene all'umore

Leggere l'ultimo libro di Antonio Caprarica aiuta a dimenticare il provvisorio. Perché “niente come la semplice permanenza giova a un sovrano”. E nelle pagine dedicate a Filippo c'è il segreto della durata matrimoniale

Oppresso dai testi di Agamben, Caffo, Coccia, Ferraris, Giametta, Marrone, Natoli, filosofi ai quali chiedo risposte che la filosofia, specie contemporanea, probabilmente non può dare, mi sono risollevato con Antonio Caprarica, “Elisabetta per sempre regina” (Sperling & Kupfer). L'esperto di Windsor scrive che “niente come la semplice permanenza giova a un sovrano” e dunque niente come la monarchia giova al mio umore agitato dal provvisorio. Sappiamo che dalle parti di Buckingham Palace non sono sempre rose e fiori: col capitolo su Meghan Markle, la (ex?) duchessa di Sussex, ho rischiato di innervosirmi ma le successive pagine dedicate a Filippo mi hanno alquanto rasserenato. Siano lette in particolare dalle signore mogli: contengono il segreto della durata matrimoniale.

Pubblicità