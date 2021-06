La Tecnica è un nemico per cui non abbiamo vaccini

È comunista e realizza il sogno della distruzione delle "sovrastrutture borghesi". Un'immagine simbolo: la ragazza che lavora nel verde in posizione yoga, emblema del nichilismo occidentale. Un libro di Flavio Cuniberto

Non si legga “L’onda anomala” di Flavio Cuniberto (Medusa) secondo il sottotitolo ossia “cronaca filosofica della pandemia”, se si è stufi del virus come lo sono io. Lo si legga come riflessione di uno dei nostri filosofi più sensibili e meno accademici sull’avanzata di un nemico per il quale non sembrano esistere vaccini: la Tecnica. Ecco che si sta realizzando un vecchio sogno gramsciano (la Tecnica è comunista, chiaro) ossia la distruzione delle “sovrastrutture borghesi”: lavoro, scuola, architettura, pasti, famiglia, religione vengono risucchiati nell’imbuto del digitale che li frantuma e rende fluidi. Finanche il calendario si spappola: esiste ancora la domenica?

Cuniberto giudica epocale “la pubblicità dei pc col laptop appoggiato sull’erba, la graziosa modella in posizione yoga, e la tazzina di caffé per poter bere in continuazione”. Alla ragazza che lavora nel verde in posizione yoga, immagine del nichilismo occidentale compiuto, possiamo opporre (Cuniberto non lo dice, lo dico io) il Cristo che soffre sul calvario in posizione crocifisso. Meno like, prevedo.