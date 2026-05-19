La terzietà di Tajani accelera la riforma Rai

Dunque, ricapitoliamo: Freni non va a Consob perché non è terzo, ma Agnes, che è consigliera Rai in quota FI, lo sarebbe ed è cosi terza che lo stallo si risolve se viene ricompensata con la direzione generale. Ovviamente gira anche l’altra ipotesi di studio: FI si prende Consob e la Lega la presidenza della Rai. Non si capisce per chi, dato che se non è stata eletta Agnes non si comprende come possa essere eletto un presidente leghista (resta Marano facente funzione).