Si sblocca la vicenda Consob. Freni si tira indietro, domani nuovo Cdm

Il sottosegretario all'Economia Federico Freni ha deciso di fare un passo indietro nella corsa alla presidenza della Consob e ha comunicato la scelta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e dei Trasporti, Matteo Salvini. Lo riporta Repubblica.

Era da diversi mesi che la nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa stava creando malumori tra i partiti di governo. In Transatlantico intanto a commentare la notizia c'è il ministro dell'Economia, e principale sponsor di Freni, Giancarlo Giorgetti: "Non chiedetemi di Freni. È una sua scelta. Contento che continuerà a lavorare con me”. Mentre per Forza Italia, partito che da subito a posto il suo veto sulla nomina del leghista, è il parlamentare e portavoce del partito Raffaele Nevi a parlare: “Freni? Non siamo soddisfatti ne scontenti. Non è mai stata una questione legata al suo nome, la nostra posizione è sempre stata chiara: non era la figura giusta. Domani o quando sarà decideranno i leader. Non ne abbiamo mai fatto una questione personale, assolutamente”