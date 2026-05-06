Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Resta il veto di Forza Italia su Freni

dalla legge elettorale alla linea da seguire sulla politica estera, fino alle nomine di Antitrust e Consob. Anche se di quest'ultimo tema "non abbiamo minimamente", ha detto ai cronisti il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, È terminato dopo circa un'ora e mezza il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Tanti i temi su cui trovare una sintesi:. Anche se di quest'ultimo tema"non abbiamo minimamente", ha detto ai cronisti il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini . Oltre a lui e alla premier, presenti alla riunione anche il vicepremier Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Uno dei principali temi della riunione è stato quello dell'energia", ha proseguito il leader della Lega, che ha parlato a margine di un convegno a tema sull'energia nucleare. L'orientamento emerso è chiaro: approvare il prima possibile la legge sul nucleare, mantenendo un confronto costante con l'Europa. L'obiettivo, in questa prospettiva, riferiscono fonti del centrodestra, è equiparare la spesa per l'energia a quella destinata alla difesa. "Le crisi internazionali confermano che non possiamo più essere dipendenti. In questo momento siamo dipendenti – ha detto ancora il vicepremier –. Dipendenti dagli umori, dalle condizioni meteorologiche, dalla geopolitica e quindi il nucleare non è una scelta, non è un'opzione, è un obbligo, è un dovere", ha dichiarato il leader della Lega.

Accanto al fronte energetico, fra i nodi più spinosi all'interno della maggioranza c'è proprio quello dell'ipotetico passaggio del leghista Federico Freni da sottosegretario all'Economia a presidente della Consob. Nomina che Forza Italia continuerà a ostacolare: "Il veto rimane. Non è la figura giusta per quel ruolo", dice al Foglio Raffaele Nevi, deputato di FI e portavoce nazionale degli azzurri. I quali sembrerebbero convergere sull’attuale commissario Consob Federico Cornelli, anche se altri possibili nomi sarebbero quelli di Marina Brogi e Donato Masciandaro. "Non abbiamo in mente alcun nome. Pensiamo semplicemente che serva una figura tecnica e che riesca a essere super partes. Ma non facciamo guerre per un nome o un altro", sottolinea il forzista. Con pochi segnali di apertura all'orizzonte, sarà la premier a dover sbrigliare la matassa, convincendo Tajani a trovare una quadra.

La questione sembrerebbe più lineare per quanto riguarda l’Antitrust. Per la sostituzione del magistrato Roberto Rustichelli alla guida dell’Autorità per la concorrenza e il mercato circola il nome dell’attuale segretario generale dell’Autorità, Guido Stazi, e quello del segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, anche se sembra che Meloni non voglia privarsi del suo stretto collaboratore.