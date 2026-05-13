Il piano di Schlein per fare muro sulla legge elettorale. Donzelli: “Un Autogol”

E dire che ieri alla Camera il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, uno dei padri dello “Stabilicum”, ostentava una certa fiducia: “La legge elettorale non è un pacchetto chiuso e si può discutere su tutto”. Poco prima in commissione Affari costituzionali il politologo della Luiss Roberto D’Alimonte, convocato su richiesta del centrodestra, spiegava che “in alcune circostanze il premio di maggioranza potrebbe essere troppo basso e dall’altra parte troppo alto, ma potrebbe consentire in determinate condizioni non facili di arrivare al 60 per cento o poco più”. E allora Donzelli rilanciava proprio sull’abbassamento di questo premio “per esempio solo alla Camera”. Schlein e le opposizioni l’accoglieranno? “Se non si siede al tavolo credo che la segretaria del Pd commetta un autogol, più o meno quello che si è fatta rinunciando al confronto ad Atreju con Meloni”, aggiungeva il responsabile organizzazione dei meloniani. Fatto sta che la strategia per far saltare il tavolo s’è arricchita anche dell’inserimento, nello stesso calderone, della legge sul “salario minimo”. “Perché un confronto vero non può che partire da questo”, hanno preso a dichiarare in una batteria di note alcuni esponenti schleiniani del Pd, da Arturo Scotto allo stesso Boccia. Filone in cui ha provato a inserirsi anche il leader del M5s Giuseppe Conte. Vogliono cambiare la legge elettorale “per provare in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum”, ha detto l’ex premier. Una chiusura netta è arrivata anche da Avs, con Nicola Fratoianni (“non ci sono condizioni per un tavolo col centrodestra”) e Angelo Bonelli (“sono sconnessi dai problemi reali del paese”) che assecondano la linea dell’aventino. Persino da Italia viva parlando di “tavolo surreale” e annunciano che non parteciperanno. Mentre secondo Ettore Rosato di Azione (padre della legge elettorale attualmente in vigore), “siamo disponibili a lavorare insieme alla maggioranza, ma la legge elettorale non è una priorità” (ma il compagno di partito Richetti parla di “schiaffo alla rappresentatività”).